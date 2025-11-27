Fitclub Pekela helpt kinderen met plezier in beweging te komen

OUDE PEKELA – Vanaf 6 januari 2026 start de gemeente Pekela met een nieuwe Fitclub voor kinderen om hen te laten ervaren hoe leuk bewegen is. De Fitclub biedt twintig weken lang sport- en spellessen aan, waarin plezier centraal staat.
De Fitclub richt zich op kinderen van 6 tot 10 jaar met bijvoorbeeld motoriekproblemen, weinig uithoudingsvermogen of overgewicht. Door middel van spel, kracht- en conditietraining werken ze samen met een beweegcoach aan hun motoriek, zelfvertrouwen én vooral aan plezier in beweging. Ook werkt de Fitclub samen met een kinderfysiotherapeut en een kinderdiëtist om de kinderen op een gezonde en verantwoorde manier te ondersteunen.
De lessen vinden twintig weken lang plaats op dinsdagmiddag in MFC De Binding van 15.00 uur tot 16.00 uur. Iedere week staat er een nieuw beweegspel op het programma. Daarnaast krijgen de kinderen themalessen over gezondheid en voeding en doen ze mee aan leuke sportclinics.
Wethouder Ellen van Klaveren is er ook bij op 6 januari tijdens de eerste les van de Fitclub: “Kinderen die leren dat bewegen leuk is, leggen een gezonde basis voor de toekomst. De Fitclub helpt hen dit op een leuke manier te ontdekken.”
Deelname is gratis. De Fitclub wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Pekela. Wil je meer weten of je kind aanmelden? Dit kan via Pekela Actief: https://www.pekelaactief.nl/fitclub-pekela/. Later starten is ook mogelijk.
Bron: Gemeente Pekela