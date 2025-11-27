Geslaagde editie van Ontmoet de Raad

MIDWOLDA – De gemeenteraad van Oldambt ging dinsdagavond 25 november in De Schakel in gesprek met inwoners tijdens Ontmoet de Raad. Zo’n vijftig inwoners kwamen langs om hun verhaal te delen of te luisteren naar dat van anderen.

Fusieplannen sportverenigingen

De avond startte met een presentatie van verschillende sportverenigingen uit de gemeente, die hun plannen voor een toekomstige samenwerking toelichtten. Zij onderzoeken de mogelijkheden tot realisatie van een gezamenlijk omnisportcomplex. Met strakke tekeningen namen zij het publiek mee in hun visie. De plannen riepen naast bewondering ook vragen en kritische kanttekeningen op – “We moeten ook onze natuur bewaken,” en “hoe gaat dit samen met het beschermd dorpsgezicht?”.

Op de zeepkist

Na een korte pauze kregen inwoners het woord. Op de (figuurlijke) zeepkist deelden zij hun zorgen, ideeën en wensen met de raad. Zo werden onder meer zorgen geuit over de plannen van Enexis om een transportverdeelstation te realiseren op de parkeerplaats aan de Noorderringdijk in Oostwold. Een inwoner benadrukte dat er niet eerder een verdeelstation zo dicht bij woningen is geplaatst, en stelde nadrukkelijk “geen onderdeel te willen zijn van dit experiment”.

Ook werd de wens uitgesproken voor meer open en directe communicatie vanuit de gemeente. “Er zijn regelmatig werkzaamheden waar wij helemaal niets vanaf weten. Of ineens hele andere werkzaamheden dan eerder aangekondigd”.

Ruimte voor alle geluiden

Niet iedereen bleek hetzelfde te denken over de onderwerpen die aan bod kwamen, maar juist dat maakte de avond waardevol. Er was ruimte voor alle perspectieven, met aandacht voor dialoog, reflectie en feedback.

De gemeenteraad kijkt tevreden terug op de bijeenkomst. Het directe contact met inwoners wordt gezien als een belangrijk middel om signalen uit de samenleving op te halen en beter te begrijpen wat er leeft in Oldambt. De volgende editie van Ontmoet de Raad is op woensdag 21 januari 2026.

Bron: Gemeente Oldambt