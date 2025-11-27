Inpakken maar ! (Toppyjazz aflevering 313

Wij zijn druk bezig de Sinterklaas kadoos in te pakken.
Daar zit natuurlijk heel veel (jazz)muziek tussen.
Kijkt u maar op de playlist.
Het beste vinden wij vibrafonist Warren Wolf:
Playlist :
01 – Too Darn Hot – Anthony Strong (album Stepping Out)
02 – Watching You, Watching Me – Mary Stallings (Album Dream)
03 – Cuzz Im In Love With Yuou – Milton Scuggs (Album Things To Come)
04 – Say It Isn’t So – Roberta Donnay (Album A Little Sugar)
05 – Le Carnaval de Venise – Warren Wolf (Album Wolfgang)
06 – Annoyance – Warren Wolf (Album Wolfgang)
07 – Mediterraneo – Lily Dahab (Album Nomade)
08 – Too – Jeannette Lindström (Album In The Middle of the Riddle)
09 – I Can’t Stop Loving You – Bobbie Eakes (Album Love Me)
10 – Fine and Mellow – Zena James (Album Tell Me More)
