Kinderen vieren gezellig Sinterklaasfeest in De Binding

OUDE PEKELA – In De Binding was het woensdagmiddag één grote gezellige drukte, want zo’n tachtig kinderen kwamen er samen voor het jaarlijkse Sinterklaasfeest. En alsof dat nog niet genoeg spektakel was, gebeurde er iets héél merkwaardigs: de staf van Sinterklaas was gekrompen! Piet had erop moeten passen, maar toen hij even niet oplette, waren de bekende vlekjes verdwenen en was de staf veranderd in een piepklein exemplaar. De kinderen werden tijdens de show meteen aangespoord om vooral eerlijk te blijven—want ja, met Sinterklaas in de buurt is de waarheid extra belangrijk.
Gelukkig bleef de sfeer vrolijk. Met DJ Piet achter de knoppen, Smulpiet die overal lekkers rook en Feestpiet Alexandro die niet stil kon blijven staan, werd de zaal omgetoverd tot één groot dans- en meezingfestijn. Kinderen sprongen, zwaaiden en zongen alsof ze zelf kleine hulppieten waren.
Het feest werd afgesloten met een prachtig fotomoment met Sinterklaas en zijn Pieten, waar iedereen trots mee op de foto ging. En natuurlijk ging niemand naar huis zonder het traditionele zakje pepernoten.
Foto’s en tekst: Ellen Kupers