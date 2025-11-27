DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Woensdag is tussen 10.50 en 14.20 uur bij een woning aan de Hans-Böckler-Straße in Papenburg ingebroken. De dader heeft met een stoeptegel een raam en een tuindeur aan de achterkant van de woning ingeslagen en vervolgens de woning doorzocht. Voor zover bekend is er niets gestolen. De aangerichte schade bedraagt 2.000 euro. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 04961 / 926-0.
Haren
In de nacht van dinsdag op woensdag is tussen 0.00 en 1.00 uur vanaf een terrein aan de Wierescher Straße Haren een bosfrees gestolen. De machine zat vastgekoppeld aan een afgesloten graafmachine. De schade bedraagt 30.000 euro. De politie van Haren verzoekt getuigen contact op te nemen via 05932 / 72100.
Tussen 7.10 en 7.45 uur is vanmorgen op de parkeerplaats van de St.-Josef-Kirche aan de Kolpingstraße in Haren een zwarte Opel Corsa aangereden. De dader is onbekend. De politie van Haren verzoekt getuigen contact op te nemen via 05932 / 72100.
Meppen
Woensdag is tussen 10.00 en 22.26 uur op de hoek van de Bült en de Domhof in Meppen een onbekende automobilist tegen een paal gebotst. De schade wordt op 200 euro geschat. Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen via 05931/9490
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland