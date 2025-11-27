Levende Kerststal in Vriescheloo

VRIESCHELOO – Ook dit jaar is in Vriescheloo de levende Kerststal te bezoeken!
Vanaf 7 december (tweede Adventszondag) t/m 26 december (tweede Kerstdag) gaan om 15.00 uur de lampjes aan, je hoort kerstmuziek en zijn Jozef en Maria zijn, samen met kindje Jezus, in de stal.
Elke vrijdag, zaterdag en zondag zijn de mini-ezels van 15.00 uur t/m 18.00 uur in de kerststal aanwezig.
In de week van Kerst, zijn de ezeltjes er de hele week van 15.00 uur t/m 18.00 uur.
(Bij regen en/of harde wind blijven de ezels in hun eigen warme stal)
De Kerststal is er voor iedereen! Wees welkom!
Je vindt de stal, vanaf 7 december, aan de Dorpsstraat 14 in Vriescheloo.
Bron en foto’s: Gerlinde Meendering