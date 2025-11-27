Nieuwe bouwkavels te koop in Westerwolde

VLAGTWEDDE, TER APEL – Gemeente Westerwolde biedt vier nieuwe kavels te koop aan. Eén kavel ligt in Vlagtwedde en drie kavels in Ter Apel.
De verkoop van kavels is onderdeel van het programma Schier Wonen. Dit programma sluit aan bij de
Woonvisie Westerwolde. Het doel is om 441 extra woningen te bouwen in de gemeente. Zo zorgen we voormeer woonruimte, betere doorstroming en een grotere leefbaarheid in onze dorpen.
Wethouder Harm-Jan Kuper: “Met deze kavels geven we mensen de kans om zelf een huis te bouwen in
Westerwolde. Dat past bij onze plannen voor meer woningen en een sterke woonomgeving.”
Kavels in Vlagtwedde en Ter Apel
De kavels die de gemeente Westerwolde te koop heeft liggen in Vlagtwedde en Ter Apel.
- Ter Apel: drie kavels aan de Kloosterveenweg, Viaductstraat en hoek Buizerdlaan / Vogelheem
- Vlagtwedde: één kavel aan de Schoolstraat
De kavels zijn geschikt voor mensen die zelf een huis in Westerwolde willen bouwen. Elke locatie is uniek.
Waar de een in het centrum van een dorp is, ligt de andere kavel weer wat meer in een rustige omgeving.
Schier Wonen
In Westerwolde is veel behoefte aan woningen. Daarom is de gemeente gestart met het programma Schier Wonen. De gemeente bezit verschillende stukken grond. Sommige gronden zijn geschikt voor woningbouw. Door deze grond te verkopen, kunnen er nieuwe woningen worden gebouwd. In 2024 zijn de eerste kavels aangeboden. Vanaf 27 november 2025 komen er vier nieuwe kavels beschikbaar. In 2026 verwacht de gemeente nog meer kavels beschikbaar te stellen voor woningbouw.
Maar Schier Wonen is meer dan alleen kavels verkopen. De gemeente werkt samen met inwoners,
bouwbedrijven en projectontwikkelaars aan grotere woningprojecten. Een voorbeeld is Boermarke 2 in
Vlagtwedde. In dit plan komen betaalbare koop- en huurwoningen.
Bron: Gemeente Westerwolde