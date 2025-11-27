OM acht man volledig ontoerekeningsvatbaar voor poging doodslag op agenten in Groningen

GRONINGEN – Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland acht een TBS-behandeling met dwangverpleging noodzakelijk voor een uit Syrië afkomstige man. Het OM vindt dat deze man van 35 ontoerekeningsvatbaar is voor zijn handelen tijdens een geweldsincident op 3 januari 2025 op een opvangboot voor asielzoekers in de Stad-Groningen. Daar heeft hij drie agenten met een mes proberen te steken. De agenten hebben dat kunnen voorkomen door meerdere malen terug te deinzen of opzij te springen.

Op basis van het dossier is gebleken dat de verdachte meermalen met een mes in de richting van agenten heeft gezwaaid en met dat mes op hen is afgekomen. Het gebruik van een stroomstootwapen door de politie zorgde er in eerste instantie niet voor dat de verdachte ophield.

Overmeesteren

Vanwege het gevaar dat ontstond en om de verdachte aan te kunnen houden is er door de politie meerdere keren geschoten. Ook is een diensthond ingezet. De agenten hebben de verdachte uiteindelijk kunnen overmeesteren. Daarna is hij gewond naar het ziekenhuis vervoerd. Zoals gebruikelijk bij wapengebruik door de politie, waarbij mensen zijn geraakt, heeft de Rijksrecherche onderzoek verricht. Dat onderzoek is afgerond. Daaruit blijkt dat het politieoptreden rechtmatig was. (link naar eerder persbericht)

Bedreiging

Niet alleen wordt de man verdacht van een poging doodslag op drie agenten. Ook heeft de officier van justitie het bedreigen van andere agenten en aanwezigen, waaronder bewoners en personeel, tenlastegelegd.

Ontoerekeningsvatbaar

De verdachte is onderzocht door een psychiater en een psycholoog. Zij adviseren de man ontoerekeningsvatbaar te verklaren. De verdachte maakte een verwarde indruk en reageerde nauwelijks op de agenten. Ook sloeg hij wartaal uit. “Hij leefde op dat moment in een parallelle werkelijkheid en veronderstelde demonen te bestrijden”, zegt de officier van justitie voor de rechtbank in Groningen. “Deze waanideeën hebben geleid tot de delicten. Het OM is ervan overtuigd dat hij volledig handelde vanuit de psychotische stoornis.” Daarom is de verdachte niet strafbaar en zou hij moeten worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

Behandeling

Het OM vindt dat gezien zijn persoonlijkheid en vanwege de risico’s die van hem uitgaan een tbs-maatregel met dwangverpleging passend. Volgens het OM is dit, ondanks de vreemdelingenstatus van de verdachte, de enige optie om de veiligheid van de maatschappij te kunnen waarborgen.

De rechtbank doet op 11 december uitspraak in deze zaak.

Bron: O.M.