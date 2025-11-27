Open repetitie van Educa Symfonia in foyer vanBeresteyn

VEENDAM – Schuif donderdagavond 4 december aan bij de gratis toegankelijke open repetitie van Educa Symfonia in de foyer van theater vanBeresteyn. Het symfonie-orkest speelt een afwisselend concert met licht klassieke muziek en filmmuziek.
Tijdens deze ontspannen muzikale bijeenkomst wordt niet alleen gespeeld, maar ook verteld: over de betekenis van de muziek, de intenties van de componist en de manier waarop het orkest dit tot leven brengt.
Bezoekers maken bovendien kennis met de musici en hun instrumenten, en er is volop ruimte om vragen te stellen. Een unieke kans om muziek op een interactieve manier te beleven.
Datum: Donderdag 4 december 2025
Aanvang: 19.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn