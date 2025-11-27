Publiek luistert geboeid naar de verhalen van Erik Hulsegge

OUDE PEKELA – Donderdag organiseerde Bibliotheek Oude Pekela een Grunneger middag. Als onderdeel van deze middag kwam Erik Hulsegge een lezing geven.
Erik Hulsegge gaf een humoristische, nostalgische en herkenbare lezing rondom verhalen in het Gronings en uit Groningen.
Erik is naast journalist en presentator ook bekend van het verhaal van hem en zijn tweelingbroer. Zij wisten 17 jaar niet van elkaars bestaan en bij toeval kwamen ze erachter dat er nog een eeneiige tweelingbroer op de wereld was.
Meld je aan om zeker te zijn van een plekje. Aanmelden kan via de website van bibliotheek Oude Pekela of in de bibliotheek zelf.
Na de lezing was er kovvie mit kletskouke en werd een rondje Pekelder Klouk gespeeld.
Foto’s: Jan Glazenburg