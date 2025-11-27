Schijfjesmarkt levert ruim €600 op voor Wijkresto Winschoten

WINSCHOTEN – De Schijfjesmarkt van afgelopen zaterdag in Winschoten werd verrassend goed bezocht door jong en oud. Liefhebbers van cd’s, platen en andere schijfjes kwamen langs om tussen de
tweedehands LP’s, CD’s, DVD’s en videobanden te snuffelen.
De markt, georganiseerd door Rotary Winschoten en de Commissie Wijkresto, bracht in totaal ruim €600 op. De volledige opbrengst gaat naar het Wijkresto Winschoten, een initiatief dat mensen samenbrengt en voor een bescheiden bedrag een gezonde maaltijd aanbiedt.
De organisatie spreekt van een geslaagde dag en bedankt alle bezoekers voor hun bijdrage.
Bron: Roelien Rietveldt
Rotary Winschoten