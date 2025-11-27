Stichting Vrienden van De Tjamme schenkt nieuwe smart-tv aan bewoners

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 27 november 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

PERIODEN MET REGEN | IETS ZACHTER

De zon zien we vandaag niet of nauwelijks, en geregeld valt er wat regen. Dat is vooral vanochtend, maar ook vanmiddag en vanavond valt er van tijd tot tijd een beetje regen of motregen. De wind is meest matig uit het zuidwesten (windkracht 4) en de temperatuur is 4 á 5 graden.

Vannacht en morgen is het niet veel anders: het is bewolkt met soms wat regen maar niet heel veel. Morgenmiddag is het droog met opklaringen, morgenavond komt daar misschien een bui achteraan. De maximumtemperatuur voor morgen is 9 graden en dat wordt dus een zachte dag.

In het weekend hebben we meestal een zuidenwind en ook dat geeft veel bewolking en soms wat regen, vooral later op de zaterdag en op zondag. Maar echt guur herfstweer is het ook dan nog niet en de middagtemperaturen zijn met 8 graden normaal voor eind november. En begin volgende week is er eerst nog maar weinig verandering.