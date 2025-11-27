Stichting Vrienden van De Tjamme schenkt nieuwe smart-tv aan bewoners

BEERTA – De bewoners van De Tjamme hebben een nieuwe smart-tv gekregen dankzij Stichting Vrienden van De Tjamme. De vrijwilligersgroep zamelde het volledige bedrag zelf in met verschillende acties en donaties.
Volgens Carin Siemens-Jansen wilde de stichting iets tastbaars realiseren voor de bewoners. “We willen iets betekenen voor de mensen hier. Door acties te organiseren krijgen we steeds weer genoeg bij elkaar om dit soort dingen mogelijk te maken,” zegt ze.
Tijdens een feestelijke middag werd de tv officieel overhandigd. De smart-tv wordt gebruikt voor gezamenlijke momenten, ontspanning en activiteiten binnen het centrum. “Het is iets waar iedereen plezier van heeft. Dat was voor ons het belangrijkste,” aldus Siemens-Jansen.
Daarnaast kwam er onverwacht extra steun: namens de Rabobank Ledenraad overhandigde Emil van der Graaf een cheque van 500 euro. “De inzet van de stichting verdient waardering. Dit is een mooie manier om dat te laten zien,” zegt Van der Graaf.
De stichting wil de bijdrage gebruiken voor toekomstige activiteiten en voorzieningen voor de bewoners. “We blijven ons inzetten, hoe klein of groot de actie ook is,” besluit Siemens-Jansen.
Malou Vos