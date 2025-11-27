Streetcars Noord en OutlawDrivers organiseren Kerstour Groningen 2025

REGIO – Vrijdagavond 12 december rijden met kerstlichtjes versierde auto’s door de regio om een lach op de gezichten van ouderen en kinderen te toveren.
De deelnemers verzamelen zich om 17.30 uur bij de Gamma in Stadskanaal. Vervolgens rijden ze via hoofdwegen door diverse plaatsen in de regio. Hierbij maken verzorgings- en verpleeghuizen en ziekenhuizen onderdeel uit van de tour.
Je kunt nog mee doen. Klik HIER voor meer info.
Kerst Tour 2025 – Voor jong, oud én autogek!
Kom erbij, stap in, doe lekker mee,
de Kerst Tour 2025 is een feest—olé!
Voor kinderen is het magie, voor opa’s een mooi gezicht,
en autoliefhebbers? Die glimmen harder dan het licht.
De straten vol lampjes, de motoren zingen,
zelfs de kerstman zou hier graag mee ringen.
Dus meld je snel aan, rijd gezellig in de stoet—
want dit wordt de leukste tour die iedereen goed doet!
Bron: Ramon de Wit