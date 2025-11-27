Veel belangstelling voor eerste GOUD Bespaarcafé in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Donderdagmiddag vond in Party- en Bowlingcentrum Rendering in Vlagtwedde het eerste GOUD Bespaarcafé van de gemeente Westerwolde plaats. Het initiatief trok veel belangstelling: zo’n 130 bezoekers kwamen langs om zich te laten informeren over het verduurzamen van hun woning. Zij werden ontvangen met een kop koffie en een gebakje.

Het GOUD Bespaarcafé biedt woningeigenaren een laagdrempelige manier om meer te leren over isoleren, energiebesparing en verschillende subsidiemogelijkheden. Zo waren er informatiesessies over onder andere Isolatieaanpak Nij Begun en GOUD Isoleert en stonden medewerkers van het GOUD Bespaarteam klaar om vragen te beantwoorden en bewoners te helpen bij het aanvragen van subsidies.

Opening door wethouder Van der Goot

Wethouder Henk van der Goot opende de bijeenkomst. Hij benadrukte dat de eerste editie speciaal gericht is op inwoners van Vlagtwedde, Bourtange en Blijham, omdat bewoners van deze dorpen als eerste gebruik kunnen maken van de subsidieregeling van Nij Begun. Alle huiseigenaren in deze dorpen ontvingen daarom een uitnodiging.

Toch waren ook inwoners uit andere delen van de gemeente welkom. Van der Goot: “Wie niet wil wachten op de volgende GOUD Bespaarcafés, kan hier gewoon terecht. Iedereen is welkom om zich te laten informeren.”

Tijdens de opening werd de heer H. Christians naar voren geroepen. Hij is al vergevorderd met het verduurzamen van zijn woning en deelde met de aanwezigen welke voordelen dit hem oplevert.

Vol programma met sessies en isolatiemarkt

Tussen 17.30 en 20.30 uur startte er elk half uur een informatiesessie. Bezoekers konden zelf kiezen welke presentaties zij wilden bijwonen. Daarnaast was er een doorlopende isolatiemarkt met voorbeelden van verschillende isolatiemaatregelen. Hier konden inwoners direct advies krijgen of ter plekke starten met het aanvragen van subsidies.

Ondersteuning voor inwoners

In de gemeente Westerwolde ondersteunt het Bureau voor Verduurzamen bewoners bij het aanvragen van subsidie voor de Isolatieaanpak Nij Begun. Zij maken onderdeel uit van het GOUD Bespaarteam en hun hulp is kosteloos. Medewerkers zijn duidelijk herkenbaar aan hun GOUD-kleding en een identificatiebewijs van Nij Begun. Ook andere teamleden geven advies over de gemeentelijke isolatiesubsidie GOUD Isoleert.

De komende maanden gaat het GOUD Bespaarteam huis-aan-huis op bezoek om inwoners persoonlijk te informeren.

Volgende GOUD Bespaarcafés

De gemeente organiseert binnenkort meer bespaarcafés:

22 januari 2026 – Ter Apel

9 april 2026 – Bellingwolde

Foto’s: Anneke de Vries