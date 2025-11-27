Veendam maakt zich op voor Sport- & Cultuurgala – live vanuit theater én thuis te volgen

VEENDAM – Vrijdagavond 28 november om 20:00 uur staat cultuurcentrum vanBeresteyn in het teken van de derde editie van het Veendammer Sport- & Cultuurgala. Tijdens deze feestelijke avond worden prijzen uitgereikt in acht categorieën. In totaal zijn er dit jaar 7.500 stemmen uitgebracht via de Veendam Beweegt-app en met stemformulieren in vanBeresteyn.
VanBeresteyn heeft 337 zitplaatsen. Doordat genomineerden en hun aanhang aanwezig zijn, is er geen extra ruimte voor publiek in de zaal. Daarom wordt het gala live uitgezonden door ParkstadVeendam. De uitzending is te volgen via de website ParkstadVeendam.nl, de lokale kabelkrant (SKV kanaal 996), de TV2GO-app van SKV, de ParkstadVeendam-app, het YouTube-kanaal van ParkstadVeendam én via Facebook en staat onder regie van Willem van der Werf. Zo kan iedereen het gala rechtstreeks beleven, zowel in het theater als thuis.
Genomineerden per categorie;
Uniek Sporter van het jaar: Yalexis Frans, Jolein Boom, Arjan Ewold
Team van het jaar: Veendam 1894 VR1, Voetbalacademie Parkstad JO-9, O.G. Crew.
Lokaal Sporter van het jaar: Kiara Moed, Mark Wijnsema, Wim Meems
Breedtesportprijs: Siep Nienhuis, Wim Meems, Sven Meijer
Hart voor Cultuurprijs: Sint Centrale, Moonlightwalk Veendam, Bibliotheek Veendam
Cultuurprijs: MDT Showballet, Suze Schoenmaker-Wilkens, R.U.W.
Kunstprijs: Jeanet Meuken, Eza Weijer, Theo Zwinderman
Oeuvreprijs Cultuur: wordt tijdens het gala bekendgemaakt
De vijfkoppige vakjury bepaalt wie er met de hoofdprijs van € 250,- per categorie naar huis gaat.
Bron: Peter Panneman