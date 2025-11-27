Vernieuwde Bibliotheek Oude Pekela na verbouwing weer open

OUDE PEKELA – De bibliotheek in Oude Pekela is weer geopend na een korte verbouwing. Met de vernieuwde indeling wil de gemeente de bibliotheek aantrekkelijker en toegankelijker maken voor inwoners. Ook moet de nieuwe inrichting zorgen voor meer rust, overzicht en sociale interactie.
Volgens Trijnie Epping, beheerder van de bibliotheek, was de vernieuwing hard nodig. “We merkten dat de ruimte niet meer helemaal aansloot bij wat bezoekers tegenwoordig nodig hebben. Nu is het overzichtelijker, moderner en veel praktischer ingericht.”
De verbouwing werd mogelijk dankzij een subsidie vanuit de SPUK-regeling, die ook aan andere Groningse bibliotheken is toegekend. Deze subsidie is bedoeld om meer mensen te stimuleren om te lezen, te leren, mee te doen en elkaar te ontmoeten.
“Met deze bijdrage konden we echt stappen zetten,” zegt Epping. “We hebben nu rustige werkplekken, een prettigere jeugdhoek en meer mogelijkheden voor activiteiten.”
Epping hoopt dat inwoners de vernieuwde bibliotheek snel weer weten te vinden. “Het is een plek voor iedereen. We willen laten zien dat de bibliotheek meer is dan alleen boeken: het is een ontmoetingsplek waar je kunt leren, werken en samenkomen.”
Malou Vos