Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Vriescheloo

VRIESCHELOO – Woensdagochtend werd als start voor de wandeling van WandelenWerkt gekozen voor Vriescheloo.

Op woensdag 28 november hadden de coaches van WandelenWerkt als startplaats gekozen voor Het Ganzenust in Vriescheloo. Hier stond om 8,45 uur de koffie weer klaar en konden de wandelaars die zich weer vooraf hadden opgegeven zich melden bij de coaches.



Vriescheloo is waarschijnlijk ontstaan in de 9e of 10e eeuw als een randveenontginningsgebied. De nederzetting heeft oorspronkelijk gelegen aan de boorden van de Westerwoldse Aa, maar is verschillende malen verschoven. Dit was nodig doordat de veengebieden, na afgraving, voor agrarische doeleinden werd ontgonnen en zoals dit heet, in cultuur werd gebracht. Hierdoor klonken de gronden in met een zeer nadelig gevolg voor de bebouwing. Hierdoor moest het dorp in zijn geheel worden verplaats. Dit is een viertal keren gebeurd totdat het uiteindelijk terecht kwam op zijn huidige plek, op de flanken van de Bouwten. Bouwte is Gronings voor landbouwontginning op veen of zand.

Ook deze ochtend werd er weer gewandeld in de drie bekende afstanden van 10 -, 8 – en 6 km. De groep voor 10 km vertrok om 9.15 uur en het ging direct het mooie natuur in, over een stuk van het Ganzepad. De Ganzen komen diverse keren voor in Vriescheloo , het Ganzenust, het Ganzepad en de inwoners van Vriescheloo worden ook wel Ganzekukens genoemd.

De bebossing gaat naadloos over in het Engbert Drenth bos. Dit bos is vernoemd naar oud burgemeester Engbert Drenth als dank voor zijn inspanning voor het realiseren van ruim 2500 hectare nieuwe natuur in Westerwolde.

Na dit bos op diverse manieren te hebben doorkruis ging de wandeling langs de kerk van Vriescheloo. Deze kerk is één van de vijf kerspelkerken van Westerwolde. In de 12e en 13e eeuw werden er door de abdij van Corvey , bij Höxter aan de Weser, vijf kerspelkerken gesticht in Westerwolde. Ook de kerk van Vriescheloo werd in de loop der eeuwen, net als het dorp zelf, diverse keren verplaatst. De huidige kerk is gebouwd in 1717, als vervanging van de middeleeuwse kerk die in 1672 door de troepen van de Bisschop van Munster werd verwoest.



De wandeling ging verder om via Bisschopsweg en de Zodendijk aan te komen bij de Tuinderij

Weddermarke. Deze tuinderij werd op 3 maart 2024 geopend door Eric Koeweiden, lid van de dorpsraad in Wedde. Hij was samen met Ida van Dort van Rooijen de initiatiefnemer voor dit project. Het grond waar eerder zonnebloemen groeiden is beschikbaar gesteld door innovatieve boer Hendrik Luth en zal helemaal biologisch bewerkt worden. Hiervoor waren ongeveer 35 vrijwilligers, die in diverse groepen verdeeld waren, actief.

Via een gedeelte van de oude handelsroute van Munster naar Groningen, over de Ossedijk, Vogelzang en de Koeweg, ging het weer richting het Ganzenust. En hier stond zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met brood weer te wachten. Het was weer een schitterende wandelochtend bij lichte vrieskou en een stralende zon.

Tekst en foto’s: Jan Bossen