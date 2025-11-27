VKSO On Tour door Drenthe 2025 een muzikale traditie op weg naar kerst

DRENTHE – In het tweede weekend van december trekt een groot gezelschap van musici en koorzangers door Drenthe voor een tweedaagse concerttour met drie concerten: ‘On Tour door Drenthe’ met het VKSO, het orkest van de Veenkoloniën, het VKSO strijkkwartet, het VKSO concertkoor en jongerenkoor Viva La Musica. Samen met klassieke- film- musical-muziek, Christmas Carols, Holiday Favorites en de mooiste koorzang bieden zij een afwisselend en veelzijdig programma in aanloop naar kerst.

‘On Tour door Drenthe’ start op zaterdag 13 december om 16.00 uur in één van de oudste kerken van Drenthe: Magnuskerk in Anloo. Daar klinkt kamermuziek in zijn meest pure vorm: een strijkkwartet uit het orkest, aangevuld met het jongerenkoor en orgelwerken. Het samenspel van stemmen, snaren, toetsen en de akoestiek van deze historische kerk zorgen voor een intieme muzikale sfeer, de opmaat naar een mooie Kerst

Diezelfde avond verplaatst deze concerttour zich naar Gasselternijveen. In de PKN-kerk met zijn rijke geschiedenis – dat bekend staat om zijn uitstekende akoestiek -, wordt het podium gevuld door het VKSO orkest, het VKSO concertkoor en het jongerenkoor Viva La Musica. Muziek van Händel en Mendelssohn vormen het hart van het programma, terwijl het dubbelconcert voor viool en orkest van Bach een prachtig muzikaal ankerpunt biedt. Twee fantastische solisten uit het VKSO trekken samen op met een precisie die past bij dit repertoire. Hartverwarmende Christmas Carols en bekende ‘Holiday Favorites’, zorgen voor een bijzondere sfeer en het ultieme kerstgevoel in deze decemberperiode. En wie na afloop nog even wil nablijven, wordt getrakteerd op een heerlijk glas glühwein. Aanvang concert: 20.00 uur.

Deze inmiddels zeer gewaardeerde traditionele ‘On Tour door Drenthe’, eindigt op zondag 14 december om 16.00 uur met een groots slotconcert in de monumentale beeldbepalende St. Jozefkerk in Zandberg, waarin het volledige VKSO symfonieorkest en het VKSO concertkoor samenkomen. Dvořák, Mendelssohn, een canon van Burggrabe, muziek uit de musical ‘Porgy and Bess’ van Gershwin, filmmuziek ‘Across The Stars’ uit Star Wars van John Williams, de aangrijpende Forrest Gump Suite van Silvestri èn de niet weg te denken Christmas Carols, maken dit programma tot een brede afsluiting van deze concerttour. Na afloop is er gelegenheid om na te praten met een glas warme glühwein in de hand.

Een luisterrijk slot van weer zo’n onmiskenbare traditie: ‘On Tour door Drenthe’, toonaangevend op weg naar een mooie Kerst!

VKSO, het orkest van de Veenkoloniën, VKSO concertkoor en VKSO strijkorkest o.l.v. dirigent Lubertus Leutscher

•Jongerenkoor ‘Viva la Musica’ o.l.v. dirigente Ceciel van der Zee

•VKSO strijkkwartet: Lysette Lever Meijer – Dian Guo – Kees Dekkers – Christiaan van Hemert

•Dubbelconcert voor viool en orkest J.S. Bach, solisten: Lysette Lever Meijer en Dian Guo

•Orgel: Raimund Hagemann

•Piano: Cas Straatman

Artistieke leiding ‘On Tour door Drenthe’: Lubertus Leutscher

On tour door Drenthe:

13 december Magnuskerk Kerkbrink 1 Anloo Aanvang: 16.00 uur

13 december PKN Gasselternijveen Vaart 5 Gasselternijveen Aanvang: 20.00 uur, incl. 1 glühwein

14 december St. Jozefkerk Kerklaan 23 Zandberg Aanvang: 16.00 uur, incl. 1 glühwein

Reserveringen: secretariaat@vkso.nl o.v.v. locatie concert

Entreekaarten zijn tevens verkrijgbaar op de locatie zelf voor aanvang

Bron: Helma Leutscher

Foto’s VKSO orkest en VKSO concertkoor: Henk Drenth en foto Jongerenkoor Viva La Musica: eigen foto