WinterWelVaart komt eraan met schepen, lampjes, muziek Groninger geschiedenis en kunst

GRONINGEN – WinterWelVaart is een groots en intiem gratis evenement van Museum aan de A dat de maritieme geschiedenis van Groningen al 18 jaar levend houdt. Van 19 t/m 21 december liggen 18 sfeervol verlichte, historische schepen aan de kades van de A.

Bezoekers zijn welkom aan boord aan de Hoge, Lage en Kleine der A en de Pottebakkersrijge. Met de middeleeuwse panden en vele pakhuizen is dit misschien wel het allermooiste stukje van de stad. En tijdens WinterWelVaart helemaal! Aan boord van de Verwondering, Nicolaas Mulerius, Pelikaan, Catharina Anna, Willem Jacob, Vereeniging III, Sleepboot 4 en Elsje is een bijna 100% Groninger programma met muziek, geschiedenisverhalen theater, poëzie, film en creatieve workshops. Voor kinderen is, terug van weggeweest, het iconische mastklimmen op de Jantje!

Aan de populaire WinterWelVaart Kunstroute doen dit jaar meer dan 50 kunstenaars die wonen of werken in het A-Kwartier mee. Ook is er werk van gastexposanten te zien. Kijk voor meer informatie op winterwelvaart.nl



Programma

Op de schepen, bij Museumcafé het Pomphuis, Pakhuis Libau, Dorothy’s Drag Bar, het A-Theater en de Akerk is een aantrekkelijk gevarieerd programma. Van hiphop van Proatstoel en klassieke ensembles van het Prins Claus Conservatorium tot catchy Nederpop van Marieke Schenk. Van Groningse meezingers van VanDeStraat en Drag Queen shows bij Dorothy’s tot muziek uit alle windstreken door nieuwkomerskoor Nagham. Noordstaat presenteert muzikale Huiskamersessies van hiphopartiesten op Klipper Jade en er zijn DJ’s op de Willem Jacob.

Op de Pelikaan aan de Hoge der A is een speciaal Wie schrijft geschiedenis? programma van Museum aan de A met flitslezingen over Groninger onderwerpen. Humor, lef en karakter, daar staat het nieuwste Groninger drankje Spritzema voor. Marcel Hensema neemt je mee door Ranja en Groninger trots. Populaire Marlot en haar vader Titus Akkermans, bekend van instagram en TikTok, vertellen over hun podcast Groningse Geschiedenis. Tot slot neemt FC Groningen supporter en grafisch vormgever Thijs van den Broek je mee in zijn ontwerpen van de 3e shirts van de Trots van het Noorden met als thema Groningens Ontzet en de Oosterpark.

Samenwerking

WinterWelVaart is een samenwerking van Museum aan de A, het projectteam, de schippers, de kunstenaars, Visserijmuseum Zoutkamp, projectteam Zoutkamp, Historische Werf Wolthuis, Usva, Prins Claus Conservatorium, Vrijdag, Groninger Archieven, Noordstaat, Museumcafé Het Pomphuis, Pakhuis Libau, Dorothy’s Drag Bar, Café De Sigaar, Hotel Miss Blanche, DE-Café, Amici, Cicci’s, het A-Theater en de Akerk. Het evenement krijgt daarnaast financiële steun van gemeente Groningen, provincie Groningen, gemeente Midden-Groningen, Ondernemersfonds Het Hogeland, Groningen City Club en het Mondriaanfonds.



Wintergoud

Gemeente Groningen zorgt, onder de naam Wintergoud, weer voor de markt die WinterWelVaart met Winterstad op de Grote Markt verbindt. De markt wordt een stuk groter dan vorig jaar. Met 175 kramen is het inmiddels de grootste kerstmarkt van Noord-Nederland.



WinterWelVaart in Zoutkamp en Sappemeer

Op zaterdag 13 december is een deel van de historische schepen al te bewonderen in de haven bij het Visserijmuseum in Zoutkamp en bij één van de oudste scheepswerven in de provincie: Werf Wolthuis in Sappemeer. Zoutkamp staat met nij begun, vaste boakens bol van bijzondere optredens met de binnenhaven als podium. Van muziek tot theater en van het Fietsorkest en traditionele Sinterklaaslopen tot de onmiskenbare Zoltkamper Krougkwis!

Bron: Museum aan de A

Foto’s: Knelis