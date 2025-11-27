Workshop: Ontdek ChatGPT in Bibliotheken Oude Pekela en Veendam

OUDE PEKELA, VEENDAM – Benieuwd wat kunstmatige intelligentie voor jou kan betekenen? Ontdek het tijdens een gratis workshop over ChatGPT op dinsdag 9 december van 10:00 uur tot 12:00 uur in Bibliotheek Oude Pekela en donderdag 11 december van 14.00 tot 16.00 uur in Bibliotheek Veendam.
ChatGPT is een veelzijdig AI-programma AI (kunstmatige intelligentie) dat antwoord geeft op vragen, teksten kan schrijven en helpt bij het vinden van informatie. Tijdens deze workshop leer je wat ChatGPT precies kan en hoe je het zelf eenvoudig kunt gebruiken.
Praktische informatie:
Wanneer: dinsdag 9 december, 10.00 – 12.00 uur
Waar: Bibliotheek Oude Pekela
Kosten: gratis (ook voor niet-leden)
Aanmelden: via de balie van Bibliotheek Oude Pekela of op www.groningsebibliotheken.nl/oudepekela
Wanneer: donderdag 11 december, 14.00 – 16.00 uur
Waar: Bibliotheek Veendam
Kosten: gratis (ook voor niet-leden)
Aanmelden: via de balie van Bibliotheek Veendam of op www.groningsebibliotheken.nl/veendam
Neem je smartphone of tablet mee en ontdek de mogelijkheden van AI!
Bron: Maaike Hermse