Activiteiten Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.
Zaterdag 13 december Braakballen pluizen – jeugdactiviteit
14:00 uur – 14:45 uur en 15:00 uur – 16:00 uur Bezoekerscentrum Reitdiep Wolddijk 103, Groningen
Ben je benieuwd wat een uil allemaal eet? Uilen slikken hun prooi, zoals muizen, in één keer door. Alles wat ze niet kunnen verteren, zoals botjes en haren, spugen ze weer uit in een braakbal. Tijdens deze activiteit ga je zelf zo’n braakbal uitpluizen en ontdek je welke dieren de uil gegeten heeft.
Zondag 14 december Wandeling naar de Punt van Reide
13:00 – 15:30 uur Bezoekerscentrum Dollard Dallingeweersterweg 30, Termunten
Ontdek de unieke historie en natuur van de Punt van Reide tijdens deze bijzondere wandeling. Ooit bood de hoge kwelder onderdak aan dorpsbewoners en diende het gebied als locatie voor geschut tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaag de dag is het een onmisbaar broed- en rustgebied voor vogels. Onderweg verken je de polder Breebaart. Sluit de wandeling af met warme koffie, thee of chocolademelk.
