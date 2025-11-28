AnyTime Blijham sluit de deuren

BLIJHAM – AnyTime Blijham gaat sluiten.
Begin deze week maakten Henk en Linda van cafetaria AnyTime Blijham bekend dat ze hebben besloten hun zaak te sluiten. Zij schreven op Facebook: “Met een mix van emoties moeten we jullie helaas mededelen dat ons bedrijf per direct stopt. Na elf fantastische jaren, waarin we met veel passie, doorzettingsvermogen en plezier een bloeiende zaak hebben opgebouwd, hebben we besloten dat het nu echt tijd is om een punt te zetten achter dit mooie avontuur. Het meest waardevolle wat we in die tijd hebben opgebouwd, is zonder twijfel onze fantastische en trouwe klantenkring. Jullie steun en vertrouwen in al die jaren betekenen ontzettend veel voor ons.
Tegelijkertijd heeft het runnen van de zaak ook veel van ons gezin gevergd en is het nu tijd om een andere koers te gaan varen en meer tijd aan elkaar te besteden.
Hoewel dit bericht abrupt kan lijken, is het een weloverwogen beslissing waar we al langer mee bezig waren. De onverwachte kans om te stoppen kwam voorbij en we hebben deze met beide handen aangegrepen”.
Aanstaande zondag 30 november doen ze van 16:00 – 18:00 uur nog één keer de frituur aan. Niet voor bestellingen, maar om met een hapje en een drankje afscheid te nemen van hun klantenkring.
Bron: AnyTime