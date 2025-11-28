Auditieoproep: Theatergroep Waark zoekt actrices en zangeressen voor nieuwe productie ‘De wichter van Champ Clark’

NIEUWE PEKELA, GRONINGEN – Theatergroep Waark nodigt gemotiveerde vrouwen uit voor audities voor de nieuwe Groningstalige theaterproductie ‘De wichter van Champ Clark’, geregisseerd door Karin Noeken. Voor deze bijzondere voorstelling zoekt Waark zowel actrices met zangtalent als zangeressen met acteertalent. Kandidaten die de Groningse taal beheersen óf bereid zijn deze te leren, worden uitgenodigd zich aan te melden.
De audities vinden plaats op 10 januari in Nieuwe Pekela en 17 januari 2026 in Groningen. Aanmelden kan tot 1 januari 2026 via info@waark.nl. Geïnteresseerden worden gevraagd hun naam, leeftijd en podium- en/of zangervaring (CV) mee te sturen.
Groningse vrouwenstaking komt opnieuw tot leven
‘De wichter van Champ Clark’ vertelt het waargebeurde verhaal van dertig jonge vrouwen uit Nieuwe Pekela die in december 1969 geschiedenis schreven. Bij sigarenfabriek ‘Champ Clark’ legden zij het werk neer uit protest tegen ongelijke beloning: mannen kregen wél een loonsverhoging, de vrouwen niet. Wat begon als spontane actie groeide uit tot de eerste vrouwenstaking van Nederland. Na vier weken strijd behaalden de vrouwen hun doel: gelijke beloning voor gelijk werk.
Onder regie van Karin Noeken, artistiek leider van Theater De Steeg en De Wijk De Wereld, brengt Waark dit markante stuk nationale geschiedenis opnieuw op het toneel. Met theater en muziek wordt zichtbaar hoe gewone fabrieksmeisjes, zonder uitgesproken activistische intenties, vanuit eerlijkheid en saamhorigheid een principiële strijd voerden. Het resultaat is een krachtig eerbetoon aan de Oost-Groningse vrouwen die onbedoeld een historisch precedent schiepen.
Over Theatergroep Waark
Al meer dan vijftig jaar maakt Theatergroep Waark Groningstalig theater van hoge kwaliteit. Het gezelschap speelt zowel in theaters als op kleine podia in Groningen en Drenthe, van de Stadsschouwburg tot intieme dorpshuizen. Waark combineert professionele schrijvers, regisseurs, vormgevers en technici met amateur-acteurs, waardoor kwaliteit en toegankelijkheid hand in hand gaan.
Praktische informatie audities en repetities
⦁ Repetitieperiode: februari t/m oktober 2026 (zaterdagen in Groningen)
⦁ Tournee: november 2026 t/m april 2027
⦁ Aantal voorstellingen: circa 35
⦁ Opmerkingen: acteurs spelen alle voorstellingen; het koor werkt in een poule
Contact en informatie
Aanmelden of vragen: info@waark.nl
Bron Kielzog
Foto’s: Reyer Boxem