De nieuwe Veerten komt er aan

Foto: SHC
- Catharina Glazenburg - Gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – Veerten, het tijdschrift over geschiedenis van de Kanaalstreek van het Streekhistorisch Centrum, zal spoedig verschijnen.

In dit nummer kunt u lezen over:

  • Burgemeester van Sevenhoven van de gemeente Onstwedde
  • De grote dorpsuitbreiding van Stadskanaal na de komst van Philips
  • Het Dülmer Orkest uit Ter Apel, de voorloper van de Ter Apeler Harmonie
  • Boiten Stadskanaal, ijzerwaren en meer
  • Het afscheid van Huize ter Marse en het Streekhistorisch Centrum


En de vaste rubrieken:

  • In haar column Met Frisse Blik maakt Anne-Greet een eerste schets van haar nieuwe thuis
  • Museumschatten gaat over een dokterstas uit Bellingwolde
  • Stefan heeft een foto van de Philipsflats aan de Brugkade in Stadskanaal geselecteert
  • In StreekLezer gaat het over het boek ‘Het ontstaan van 2e Exloërmond door ijs, wind en water’
  • In Berichten uit het SHC gaat het natuurlijk vooral over de verhuizing van het museum


Binnenkort bij donateurs op de mat en voor alle anderen te koop in de betere boekhandel.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.