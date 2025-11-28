De nieuwe Veerten komt er aan

STADSKANAAL – Veerten, het tijdschrift over geschiedenis van de Kanaalstreek van het Streekhistorisch Centrum, zal spoedig verschijnen.
In dit nummer kunt u lezen over:
- Burgemeester van Sevenhoven van de gemeente Onstwedde
- De grote dorpsuitbreiding van Stadskanaal na de komst van Philips
- Het Dülmer Orkest uit Ter Apel, de voorloper van de Ter Apeler Harmonie
- Boiten Stadskanaal, ijzerwaren en meer
- Het afscheid van Huize ter Marse en het Streekhistorisch Centrum
En de vaste rubrieken:
- In haar column Met Frisse Blik maakt Anne-Greet een eerste schets van haar nieuwe thuis
- Museumschatten gaat over een dokterstas uit Bellingwolde
- Stefan heeft een foto van de Philipsflats aan de Brugkade in Stadskanaal geselecteert
- In StreekLezer gaat het over het boek ‘Het ontstaan van 2e Exloërmond door ijs, wind en water’
- In Berichten uit het SHC gaat het natuurlijk vooral over de verhuizing van het museum
Binnenkort bij donateurs op de mat en voor alle anderen te koop in de betere boekhandel.