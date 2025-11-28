Dit zijn de gasten en onderwerpen in het programma Brunchroom

RTV WESTERWOLDE – Morgen, zaterdag, kunt u bij RTV Westerwolde weer luisteren naar het programma Brunchroom.
Vanaf 11.00 uur kunt u twee uur luisteren naar het programma Brunchroom.De presentatie is deze keer in handen van Henk Guchelaar. Naast de vaste onderdelen, zoals de activiteitenagenda, het weerbericht en de krantenkoppen, besteedt Henk aandacht aan een kerstmarkt voor het goede doel in Veelerveen. We horen over de Amnesty schrijfactie “Write for rights” en een lezing over W.A. Scholten. Ook duiken we nog in de geschiedenis van 29 november.
Uiteraard kunt u tussen de interviews door luisteren naar gezellige muziek.
(Het programma Dieverdoatsie, dat van 10.00 tot 11.00 uur uitgezonden zou worden komt te vervallen).
