Drugslab aangetroffen in Klazienaveen; twee verdachten aangehouden

KLAZIENAVEEN – De politie heeft op donderdagochtend 27 november 2025 in een bedrijfspand aan de Industriestraat in Klazienaveen een in werking zijnde drugslab aangetroffen voor de productie van synthetische drugs. Tijdens de actie werden twee verdachten aangehouden.
De politie beschikte over informatie dat op deze locatie er zich mogelijk een drugslab zou bevinden. Na het binnentreden bleek dat inderdaad het geval te zijn. Het betrof een in werking zijnde drugslab voor de productie van synthetische drugs. Een gespecialiseerd team van de politie, de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) zal het drugslab vandaag ontmantelen.
Aanhoudingen
Er zijn twee personen aangehouden. Dit gaat om een 47-jarige man zonder geregistreerde woon- of verblijfplaats en een 48-jarige man uit Utrecht. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het vervaardigen van harddrugs en zijn overgebracht naar het cellencomplex voor verhoor. Ook werden bij de instap gegevensdragers in beslag genomen en forensische sporen veilig gesteld.
Gevaarlijk
Een productie- of opslaglocatie voor synthetische drugs brengt zeer grote gevaren met zich mee. Zo kunnen chemicaliën bijvoorbeeld ontbranden of ontploffen en kunnen giftige stoffen ontsnappen. De gevolgen van een dergelijke ontploffing of brand zijn vaak niet te overzien. Daarnaast brengt het opruimen en schoonmaken van een drugslab een grote kostenpost met zich mee. Soms is er ook sprake van milieuverontreiniging.
Herken signalen
De politie zet volop in op de bestrijding van drugscriminaliteit. Tips kunnen helpen bij het opsporen van productielocaties van drugs. Zo zijn er meerdere signalen, waar je op kunt letten. Zo herken je een productielocatie bijvoorbeeld aan een sterk chemische geur in de omgeving. Ramen en kieren zijn vaak afgedekt. Ook zijn er soms verdachte activiteiten op vreemde plekken en tijdstippen. Zo kan het zijn dat er veel auto’s of busjes stoppen en goederen in- en uitladen. Alles over de signalen en gevaren van een drugslab in je omgeving, vind je op deze speciale themapagina van de politie.
Bron: Politie Drenthe