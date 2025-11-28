Ingang gemeentehuis Winschoten beschadigd door vuurwerk

WINSCHOTEN – De ingang van het gemeentehuis in Winschoten is beschadigd door vuurwerk.
De ingang van het gemeentehuis aan de Johan Modastraat in Winschoten is fors beschadigd door vuurwerk en kan momenteel niet gebruikt worden. Dit heeft gevolgen voor de dienstverlening; documenten kunnen vandaag niet worden opgehaald en spontaan naar binnen lopen is ook niet mogelijk.
Afspraken kunnen wel doorgaan. Bezoekers kunnen zich dan melden aan de voorkant van het gemeentehuis aan de Langestraat 11. Dan begeleiden de medewerkers ze naar de balies.