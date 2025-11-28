Joëlle Ham: nieuwe stap in de lokale politiek met kandidaatstelling voor VVD

STADSKANAAL – Gemeenteraadslid Joëlle Ham stelt zich bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026 kandidaat voor de VVD in Stadskanaal. Na haar vertrek bij de SP werkte zij de afgelopen anderhalf jaar als onafhankelijk raadslid. In die periode onderzocht zij bewust welke partij het beste aansluit bij haar overtuigingen en manier van werken.
Ham: “De afgelopen jaren heb ik veel geleerd. Over politiek, over onze gemeente en ook over mezelf. Ik blijf geloven dat iedereen gelijke kansen verdient, dat ieder kind dezelfde start hoort te krijgen en dat iedere inwoners dezelfde mogelijkheden moet hebben om vooruit te komen. Maar ik ben ook tot de conclusie gekomen dat je die kansen uiteindelijk zelf moet kunnen benutten. Dat vraagt om een overheid die ruimte geeft, ondersteunt waar nodig en duidelijke keuzes durft te maken.”
Volgens Ham sluit de VVD het beste aan bij die balans tussen sociale waarden en verantwoordelijkheid nemen. “Mijn idealen zijn niet veranderd, maar mijn inzicht in wat werkt wél. Ik kies voor politiek die doet wat nodig is: nuchter en gericht op resultaat. Bij de VVD kan ik die inzet én mijn groei van de afgelopen jaren het beste kwijt.”
Voorzitter VVD Oost-Groningen, Tom van der Meulen, ziet in de komst van Ham een waardevolle versterking: “Joëlle heeft bewezen dat ze staat voor haar keuzes, zich verdiept in dossiers en zichtbaar is voor inwoners. Dat zij na een zorgvuldige periode van bezinning kiest voor de VVD en daarbij helder is over haar overtuigingen, waarderen wij enorm. Wij kijken uit naar de samenwerking en haar bijdrage aan een sterke VVD-lijst.”
De definitieve volgorde van de kandidatenlijst wordt op 11 december bekendgemaakt.