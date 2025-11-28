Kids Fun Day’s Oldambt – Kersteditie

WINSCHOTEN – Dit jaar organiseert Kids Fun Day’s Oldambt voor het eerst een sprankelende kersteditie. Het idee speelde al langer, maar nu wordt het werkelijkheid: een feestelijke middag vol plezier, creativiteit en beweging voor kinderen en gezinnen in de regio Oldambt.
Op 23 december 2025, 13.30 uur tot 16.30 uur in het SV Bovenburen gebouw in Winschoten. Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Een middag vol kerstplezier
Tijdens de kersteditie kunnen kinderen en hun families genieten van een gevarieerd programma:
- Vrolijke kerstknutselactiviteiten
- Spel- en doe-activiteiten
- Op de foto met de kerstbeer of kerstman
- Glitter tattoos, haarkleuring
- Een warme, feestelijke kerstsfeer
Kids Fun Day’s Oldambt staat bekend om zijn vertrouwde formule: samen spelen, ontdekken en plezier maken. Met deze speciale kersteditie wordt daar een magische winterse beleving aan toegevoegd.
Voor elk kind in de kerstvakantie!
De organisatie nodigt alle kinderen en gezinnen uit om samen te komen, te genieten en te stralen tijdens deze bijzondere dag.
Bron: Kids Fun Day’s Oldambt