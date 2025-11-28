DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Tussen woensdagavond tien uur en donderdagochtend half zeven is aan de Splitting links bij een woning ingebroken. De daders kwamen via een zijdeur de woning binnen en stalen uit de garage een kostbare mountainbike en een racefiets. De totale schade bedraagt 14.000 euro. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 04961 / 926-0.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland