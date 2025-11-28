Leerlingen klas 2 ontdekken de techniek van de toekomst tijdens Tech to the Future

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 28 november 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZACHTE DAGEN | SOMS WAT REGEN

Een zuid-zuidwestenwind zorgt vandaag voor wat zachter weer dan gisteren want het is 7 tot 9 graden. Maar het is ook vochtig met eerst nog regelmatig wat regen of motregen. Vanmiddag kan er ook nog een drup motregen vallen maar op de meeste plaatsen wordt het ook droog en het kan later even opklaren. De wind heeft meestal windkracht 4, met uitschieters naar windkracht 5.

Vanavond en vannacht zijn er wat meer opklaringen en het blijft dan droog. Koud wordt het vannacht ook niet want de temperatuur zak tot rond 6 graden. Morgen wordt het een graad of 9 en dat gaat met opklaringen en dus af en toe zon: het is pas later morgenavond en zondagnacht dat er af en toe wat regen kan vallen. Zuidenwind morgen, windkracht 4 tot 5 en een paar vlagen van windkracht 6.

Zondag is er een zuidwestenwind met een paar vlagen van windkracht 6 tot 7 en dan wisselen een paar opklaringen af met bewolking en enkele buien. Een wisselvallige dag dus. Ná dit weekend is het op maandag meest droog met af en toe zon, daarna is het weer wisselvallig met af en toe regen. Maxima na het weekend rond 7, minima volgende week rond 4 graden.