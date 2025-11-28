Leerlingen klas 2 ontdekken de techniek van de toekomst tijdens Tech to the Future

GRONINGEN, STADSKANAAL, ONSTWEDDE – Op woensdag 26 november bezochten de tweedeklassers van Ubbo Emmius Maarsdreef en Onstwedde het evenement Tech to the Future in Martiniplaza Groningen. Deze techniekbeurs is speciaal georganiseerd voor alle tweedeklassers van het vmbo in de provincie Groningen, met als doel jongeren te enthousiasmeren voor een toekomst in de techniek. Dat is hard nodig, want het tekort aan technisch personeel blijft groeien en techniek speelt een steeds grotere rol in vrijwel alle beroepen.
Tijdens het evenement maakten de leerlingen kennis met de talloze mogelijkheden binnen de technische sector. Door actief deel te nemen aan workshops en demonstraties kregen zij een realistisch beeld van de innovatieve en veelzijdige wereld van techniek. Zo konden zij onder andere (virtueel) lassen, kennismaken met installatietechniek en zien hoe moderne technologie wordt toegepast in de zorg.
Naast kijken mochten de leerlingen vooral doen. Ze bestuurden een minikraan, legden dakpannen, deukten auto’s uit en gingen zelf creatief aan de slag met verschillende materialen. De interactieve stands van bedrijven en opleidingen boden hen de kans om hun talenten te ontdekken én te ontwikkelen.
Het was een geslaagde middag. De leerlingen waren enthousiast en zijn met veel indrukken en nieuwe ervaringen rijker tevreden huiswaarts gegaan.
Bron en foto’s: Trivium