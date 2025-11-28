Onstwedder Gaarv’n bakt spekdikken voor oud en nieuw

ONSTWEDDE – Onstwedder Gaarv’n bakt ook dit jaar weer heerlijke spekdikken ter gelegenheid van oud en nieuw. Deze worden op bestelling verkocht.
Spekdikken zijn te bestellen van maandag 1 tot en met vrijdag 13 december via het bestelformulier op www.onstweddergaarvn.nl. Telefonisch doorgeven van de bestelling is ook mogelijk op 06-12472569, 06-21961522 of 06-30021550.
Alle bestelde spekdikken zijn op maandag 31 december tussen 8.30 en 12.00 uur tegen contante betaling af te halen bij de Ambachtshoeve aan de Wessinghuizerweg 4c in Onstwedde.
Kijk voor meer informatie op de website van Onstwedder Gaarv’n, www.onstweddergaarvn.nl.
Bron: Ten Have Tekst