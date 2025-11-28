Opname kerkdienst vanuit de Hervormde gemeente van Vlagtwedde te beluisteren bij RTV Westerwolde

Foto: Bé Eelsing
- Catharina Glazenburg - Radio Westerwolde

RTV WESTERWOLDE –  RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.

Zondag 30 november zenden we een opname van woensdagavond 5 november vanuit de Hervormde gemeente van Vlagtwedde uit.

Voorganger: Dhr. Jansema

Schriftlezing: Psalm 147

Thema: “Dankbaarheid”

De dienst begint om 10:00 uur.

De kerkdienst wordt zondag 30 november uitgezonden en maandagavond 1 december om 22:00 uur herhaald.

U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.

Bron: Gert Wubs

