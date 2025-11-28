Opname kerkdienst vanuit de Hervormde gemeente van Vlagtwedde te beluisteren bij RTV Westerwolde

RTV WESTERWOLDE – RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 30 november zenden we een opname van woensdagavond 5 november vanuit de Hervormde gemeente van Vlagtwedde uit.
Voorganger: Dhr. Jansema
Schriftlezing: Psalm 147
Thema: “Dankbaarheid”
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 30 november uitgezonden en maandagavond 1 december om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.
Bron: Gert Wubs