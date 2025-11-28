Proef en Beleefdag bij boerderijwinkel Eem wat lekkers in Jipsinghuizen

JIPSINGHUIZEN – Vandaag organiseert Ceciel Meendering een feestelijke Proef en Beleefdag bij haar boerderijwinkel Eem wat lekkers in Jipsinghuizen. Bezoekers zijn tot 19.00 uur van harte welkom om te genieten van allerlei versnaperingen, nieuwe producten en aantrekkelijke aanbiedingen.
In een grote partytent konden bezoekers tijdens de opening alvast volop proeven. Het liep regelmatig door met belangstellenden die nieuwsgierig waren naar de hapjes, drankjes en streekproducten die Ceciel aanbiedt. De boerderijwinkel laat vandaag zien wat ze in huis heeft op het gebied van catering, hapjesschalen, geschenken en chocolade. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van lokale streekproducten.
Ceciel Meendering, die de Hotelschool afrondde, runt inmiddels alweer drie jaar haar eigen zaak. Met haar passie voor gastvrijheid en smaak zet ze een breed assortiment neer voor zowel dagelijkse lekkernijen als feestelijke gelegenheden. Tijdens de Proef en Beleefdag maken bezoekers bovendien kans op mooie prijzen.
Meer informatie is te vinden op www.eemwatlekkers.nl of via de Facebookpagina Eem wat lekkers.
Foto’s: Anneke de Vries