Reactie op aftreden Karin Dekker als gedeputeerde

GRONINGEN – GroenLinks Provincie Groningen betreurt het aftreden van gedeputeerde Karin Dekker. Afgelopen maart werd zij geïnstalleerd als lid van Gedeputeerde Staten namens de partij. Na overleg tussen fractie en gedeputeerde heeft zij besloten haar functie neer te leggen.
De gezamenlijke conclusie was dat de visies op bestuursstijl van fractie en gedeputeerde te ver uiteen lagen om de samenwerking op vruchtbare wijze voort te zetten. GroenLinks betreurt het ten zeerste dat het proces tot deze uitkomst heeft moeten leiden. We wensen Karin alle goeds in de toekomst. De fractie gaat zich beraden op haar opvolging.
Ingezonden door Statenfractie GroenLinks Groningen