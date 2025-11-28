Wintermarkt bij Dagbesteding ’t Kraaiennust groot succes

VLAGTWEDDE – Vrijdag organiseerde Dagbesteding ’t Kraaiennust een sfeervolle Wintermarkt.
De voorbereidingen waren al weken in volle gang. De cliënten hebben in deze periode tal van mooie decoratieartikelen gemaakt, die zij vrijdag met trots te koop aanboden.
Bezoekers konden daarnaast genieten van zelfgemaakte snert, koffie, thee en warme chocolademelk met iets lekkers erbij.
De Wintermarkt vond plaats bij de woonvorm aan de Onstwedderweg 20 in Vlagtwedde. Er werd veel verkocht en de belangstelling was groot. Zowel cliënten als begeleiders kijken dan ook met trots terug op een zeer geslaagde dag.
Foto’s: Catharina Glazenburg