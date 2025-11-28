Zwartwoud wint Groninger Ondernemingsprijs

GRONINGEN – Gisteravond vond in Martiniplaza de uitreiking van de Groninger Ondernemingsprijs plaats. Er waren drie genomineerden: Zwartwoud, NVO Transport Zuidbroek en PolyVation. De prijs ging naar Zwartwoud.

Over Zwartwoud, specialist in circulair maatwerkinterieur

Volgens de jury een onderneming met een aantal onderscheidende kwaliteiten. Waarvan misschien wel de belangrijkste: Zwartwoud laat heel mooi zien dat circulair ondernemerschap ook economisch interessant kan zijn. Ze zijn koploper en vaandeldrager in transitie naar de circulaire economie.



Uit het Juryrapport:

“Specialiteit van de interieurinrichters van Zwartwoud: waardevolle materialen slim hergebruiken. Alleen al omdat het ruim 70% besparing op de uitstoot van CO2 oplevert. Dat verkleint de ecologische voetafdruk bij makers en klanten aanzienlijk. Bovendien is er een duidelijke grens aan de hoeveelheid nieuwe materialen die we mogen en kunnen produceren, zonder de planeet uit te putten. In feite ook het thema van de internationale Earth Overshoot Day, de dag dat we die kritische grens overschrijden.” Die overigens dit jaar al viel op 24 juli.



Gedeputeerde en juryvoorzitter Erik Jan Bennema maakte de naam van de winnaar donderdag 27 november bekend op een drukbezochte finaleavond in Martiniplaza. De spanning in de zaal was voelbaar; iedereen reageerde enthousiast met applaus en gejuich! Vooral uiteraard directeur en medewerkers van Zwartwoud, een gezelschap waarover de jury opmerkte: “Wat de bedrijfscultuur betreft: je ziet aan alles dat het een hecht team is met een duidelijke identiteit ten aanzien van circulair maatwerkinterieur.”



Belangstelling voor de prijsuitreiking was er genoeg; ook dit jaar waren er meer verzoeken om een entreekaartje dan plaatsen in de Spingerzaal van Martiniplaza. De drie finalisten – dat vindt ook de jury – geven dagelijks een behoorlijk verschillende invulling aan het centrale thema van dit jaar: vakmanschap. Naast Zwartwoud waren dat namelijk vervoerder NVO Transport (uit Zuidbroek), een bedrijf dat zich onderscheidt dankzij de unieke samenwerkingsvorm tussen vrachtwagenchauffeurs, een coöperatie met de leden als eigenaar. En ten slotte high end MedTech bedrijf PolyVation, een Gronings bedrijf dat in het scheikundelaboratorium vernieuwende materialen ontwikkelt, die innovatieve geneeskunde op celniveau mogelijk maken.

Over gastspreker Arend Jan Boekestijn

Het is intussen een mooie (en gewaardeerde!) traditie om op de avond van de prijsuitreiking een inspirerende gastspreker uit te nodigen. Vaak een ‘buitenstaander’ die zijn persoonlijke kijk laat horen op de regionale Groningse economie en ondernemen anno 2025 in het algemeen. Dit keer was dat Arend Jan Boekestijn. Oud-Kamerlid en tegenwoordig publicist, columnist, dagvoorzitter en (onder andere) lid van de commissie Vrede & Veiligheid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. In de Tweede Kamer was hij jarenlang woordvoerder ontwikkelingssamenwerking. Boekestijn staat bekend als iemand die eerlijk, openhartig en onbevangen zijn mening geeft, zonder een blad voor de mond te nemen. Mede daarom is hij nu een gewaardeerde gast in talkshows. Geliefde onderwerpen, ook dit keer weer: internationale betrekkingen, de VS vóór en na Trump, het belang van het hebben van een rechtsstaat, iets waar het bijvoorbeeld in China aan ontbreekt.



Een kleine greep uit zijn presentatie: “Geopolitiek raakt ons allemaal. Wat zijn in de toekomst de economische kansen voor Europa, in vergelijking met de drie andere ‘kanshebbers’ op wereldhegemonie China, de VS en India? Om positief te eindigen: onze gemeenschappelijke markt biedt enorme kansen; de laatste 5 jaar komt Europa voor in de Top-5 van alle 64 belangrijke technologieën. Voor duurzaamheid geldt zelfs dat de meeste octrooien Europees zijn. Het is dus niet hopeloos. Het zal gaan om vakmanschap en verbinding.” Hij kreeg de lachers op zijn hand met zijn laatste belofte: “Groningen gaat het allemaal oplossen!”

Over winnaar Zwartwoud

De eerste reactie van Karst Wouda, die met de handen op zijn hoofd van ongeloof naar het podium liep: “In ons 101-jarig bestaan zijn we steeds bezig geweest met aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Het is de kunst om ook 200 te worden. We zijn ooit begonnen met bakkerijmachines, nu interieurs. We vinden dat die niet alleen mooi moeten zijn, maar ook betekenisvol. Goed voorbeeld: we hergebruiken oude bakstenen uit huizen met aardbevingsschade. Nog een wens voor de toekomst misschien: het opzetten van een circulaire hub, waar alle kennis samenkomt.”

Op bezoek bij Zwartwoud

Tijdens het bedrijfsbezoek (vast onderdeel in de beoordeling van de drie finalisten) vond ons team van experts een aantal dingen in positieve zin opvallend: De onderneming positioneert zich als ‘thought leader’. De strategie is gebaseerd op een visie waarin meubels worden gezien als tijdelijke functies van waardevolle grondstoffen. Elk model is modulair en demontabel, zodat onderdelen (zoveel mogelijk) hergebruikt kunnen worden. Haar ambitie is om in 2030 dé circulair interieurexpert van Nederland te worden; Opmerkelijk is de bewuste keuze om vanuit Groningen te (blijven) werken. Redenen hiervoor zijn voor Zwartwoud onder andere de lokale mentaliteit, opleidingsmogelijkheden en arbeidsmarkt, maar ook de goede samenwerking met lokale toeleveranciers; De onderneming maakt in haar bedrijfsvoering gebruik van de bekende R-ladder van circulaire strategieën (namelijk Refuse & Rethink, Reduce, Reuse, Repair & Refurbish, Recycle, Recover) en ‘Cradle to Cradle’ principes: gebruik maken van herbruikbare of afbreekbare materialen. De R-ladder helpt (en dwingt) de onderneming om structureel te focussen op circulariteit in zowel de aanname als de uitvoering van opdrachten en interne organisatie. De onderneming opereert materiaalonafhankelijk en met een netwerk van duurzame leveranciers.

Bron: Groninger Ondernemingsprijs