Binnenvaartschip Amici deels gezonken in het A.G. Wildervanckkanaal

VEENDAM – Gisteravond is in het A.G. Wildervanckkanaal het binnenvaartschip Amici voor een deel gezonken.
Het schip vervoerde vloeibare kunstmest. Mogelijk door een verkeerde belading maakte het schip gisteravond water en kwam met de achterkant op de bodem van het A.G. Wildervanckkanaal terecht. Volgens een woordvoerder van Provincie Groningen is het schip niet lek en is er geen water in het ruim terechtgekomen.
De brandweer van Bedum heeft uit voorzorg een oliescherm rond het schip aangelegd. Zij beschikken over het specialisme oppervlakte verontreiniging. Het korps heeft een rubberboot en olieschermen waarmee ze een vloeistof op het water in kunnen dammen. Met het indammen wordt er voor gezorgd dat er geen gevaar is voor de omgeving en dat de vloeistof zich niet verder kan verspreiden.
De lading wordt zo spoedig mogelijk naar een andere tanker overgepompt.
Het A.G. Wildervanckkanaal is gestremd voor het scheepvaartverkeer.
Bron: RTV Noord