OVER DEN DIJK – De Groot Akkerbouw & Transport vierde met een open huis 100 jarig bestaan met bijna 600 bezoekers
Honderd jaar geleden begonnen Berend en Jantje de Groot een eigen boerderij aan de Burgemeester Buiskoolweg in Sellingen (Over den Dijk).
Daarbij zou de beginnende boer zeker niet hebben gedacht dat zijn boerderijtje met twaalf bunder grond en wat kippen, varkens en koeien honderd jaar later een bedrijf zou zijn van ruim 250 hectare akkerland.
Vandaag vierde de derde en vierde generatie hun eeuwfeest met een open huis.
Bert-Jan en Zwaantje de groot en zoon Kevin ontvingen bijna 600 bezoekers op hun bedrijf, ze showden hun machinepark en de pas afgebouwde schuur met daarin een aardappel en uien bewaargedeelte.
In de werkplaats, waar de gasten werden begroet, was een fototentoonstelling van deze 100 jaar ingericht door de broer van Bert-Jan, mooie beelden die weergeven hoe dit bedrijf zich in honderd jaar ontwikkelde tot een bloeiende onderneming.
Onder de bezoekers waren ook de medebestuurders van de Vlagtwedder Landbouwbeurs de jubilarissen feliciteren en zij brachten een prachtige spiegelklok met inscriptie mee.
Ook hadden zo’n twintig relaties en leveranciers, onder meer de schuurbouwer, een specialist in ventilatiesystemen, agrarische toeleveranciers, een mechanisatiebedrijf en financiële specialisten hun stands opgebouwd en stonden de gasten van deze “Open huis” te woord.