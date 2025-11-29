Gezellige kerstmarkt in Walchum dit eerste Adventsweekend

WALCHUM – In het eerste Adventsweekend wordt in Walchum een sfeervolle kerstmarkt georganiseerd. Rondom het Heimathaus opende de burgemeester vanmiddag om twee uur officieel de markt. Aansluitend maakte hij een rondgang langs de vele kiosken waar uiteenlopende kerstspullen werden aangeboden.
Bezoekers genoten van de traditionele braadworsten, glühwein en diverse lekkernijen. Ook was er een grote loterij, een levende kerststal en een draaimolen voor de kinderen.
In de middag kwamen Nikolaus en zijn knecht Ruprecht naar het marktterrein, waar zij de jonge bezoekers verrasten met een zakje snoep. Er was veel publiek aanwezig, waaronder ook veel bezoekers uit Nederland, wat zorgde voor een gezellige drukte rondom de kraampjes.
De kerstmarkt wordt georganiseerd door de gemeente Walchum-Hasselbrock en de Verein für Handel, Handwerk und Gewerbe.
De kerstmarkt is morgen tot 18.00 uur opnieuw te bezoeken.
Foto’s: Johannes Velthuis