Groep 8 van IKC St. Vitus uit Winschoten opnieuw de meest mediawijzeklas van Nederland

WINSCHOTEN, HILVERSUM – Groep 8 van IKC St. Vitus uit Winschoten mag zich opnieuw de meest mediawijze klas van Nederland noemen. De klas streed samen met meer dan 13.000 klassen om de felbegeerde titel tijdens de vijftiende editie van MediaMasters. De spannende serious game, over de kansen en gevaren van (digitale) media, speciaal voor leerlingen tussen de 8 en 12 jaar (po, so en sbo), is een initiatief van Netwerk Mediawijsheid.
Van 6 t/m 14 november vond de vijftiende editie van MediaMasters plaats, een vast onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. Aan de landelijke wedstrijd deed een recordaantal van meer dan 290.000 leerlingen tussen de 8 en 12 jaar oud uit het regulier en gespecialiseerd basisonderwijs mee. Zij bouwden spelenderwijs basiskennis op over mediawijze onderwerpen zoals gamen, sociale media, online pesten, privacy, kunstmatige intelligentie, nepnieuws en meer.
Een week lang probeerden de kinderen op school en thuis zoveel mogelijk bits (punten) te verdienen door samen MediaMissies en de games op MediaMasters Extra te volbrengen en mediawijze uitdagingen aan te gaan. Na een spannende finaledag bleken de 19 leerlingen van IKC St. Vitus uit Winschoten de meeste bits te hebben verdiend!
Vanaf de eerste dag enthousiast
|“Wat een enorme eer dat groep 8 van IKC St. Vitus in 2025 de meest mediawijze klas van Nederland is geworden! De kinderen hebben deze week vol enthousiasme meegespeeld met MediaMasters. Vanaf dag 1 waren ze erg enthousiast over het spannende verhaal en gingen enthousiast aan de slag met de vragen en creatieve opdrachten. We zijn ongelooflijk trots op de inzet, het doorzettingsvermogen van deze klas en het plezier waarop ze deze week hebben deelgenomen. Voor ons als leerkrachten was het fantastisch om te merken hoe gemotiveerd en betrokken ze de hele week waren. Over elk onderwerp werd kritisch nagedacht en bij de extra opdrachten ontstonden de mooiste en leuke creaties,” aldus leraar Rob Vegter. “De Week van de Mediawijsheid is voor onze leerlingen weer ontzettend leerzaam geweest. Ze begrijpen hoe belangrijk het is om kritisch te kijken naar wat je online tegenkomt. Met de ontwikkeling van AI wordt het steeds moeilijker om echt van nep te onderscheiden. Ook leren ze meer over het respectvol omgaan met anderen online en hoe je kritisch naar bronnen kijkt die online beschikbaar zijn.”
Meest mediawijze gespecialiseerd onderwijs klas van Nederland
MediaMasters werd ook gespeeld in het gespecialiseerd (basis)onderwijs. Klassen hadden een speciale competitie en maakten ook kans op prijzen. Speciaal voor deze klassen waren de afleveringen tijdens de Week van de Mediawijsheid ondersteund met gebarentaal en ondertiteling. Daarnaast was er voor slechtziende of blinde kinderen audiodescriptie beschikbaar. Klas M7/8b van Kindcentrum de Marel uit Goes werd de winnaar van de gespecialiseerd (basis)onderwijs-competitie.
Bron: Mediamasters