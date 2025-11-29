Grote brand in een schuur Ter Apel

TER APEL – Vanmorgen is brand uitgebroken in een schuur in Ter Apel.
Om iets na half tien vanmorgen is brand uitgebroken in een schuur van agrarisch bedrijf Westerweelde aan de Roelagerweg in Ter Apel. De brand was uitslaand. Veiligheidsregio Groningen schaalde op naar grote brand.
Brandweer Ter Apel kwam samen met collega’s van brandweer Rutenbrock, Stadskanaal en Veendam ter plaatse. Ook het droneteam van brandweer Winsum werd ingeschakeld.
De schuur was niet meer te redden. De brandweer probeert het woonhuis te redden. Er komt een kraan ter plaatse, zodat de brandende delen beter geblust kunnen worden.