Kerstmarkt bij het Heimathaus in Rütenbrock

RÜTENBROCK – Bij het sfeervolle Heimathaus in Rütenbrock wordt dit weekend een gezellige kerstmarkt gehouden. De markt ging zaterdagmiddag feestelijk van start met een optreden van kinderen van de Maximilianschule uit Rütenbrock, die de opening verzorgden.
Bezoekers kunnen vandaag en morgen vanaf 14.00 uur genieten van diverse kraampjes, winterse lekkernijen en een warme, gemoedelijke kerstsfeer.
Een bijzondere toevoeging aan het programma was de komst van een klein groepje historische rijwielliefhebbers uit heel Nederland. Zij fietsten vanaf Ter Apel naar de kerstmarkt en maakten onderweg een tussenstop bij het klooster, waar ze poseerden voor de fotograaf.
Foto’s: Gerda Boeijing