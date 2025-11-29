Open Dag & 10-Jarig Jubileum Laudermarke Group groot succes

TER APEL – Vandaag vierde de Laudermarke Group haar 10-jarig bestaan met een feestelijke open dag aan de Veenweg 23b in Ter Apel. Naast het jubileum werd ook de afronding van de grootschalige verbouwing en uitbreiding van het bedrijfspand officieel gevierd.
Bezoekers werden warm welkom geheten door eigenaren Rob en Dominique Haarhuis, die zichtbaar trots terugblikten op een periode van sterke groei. Wat tien jaar geleden begon met één Nederlandse webshop, Ledhandel24.nl, is inmiddels uitgegroeid tot een internationaal opererende onderneming met vijf Europese webshops én sinds kort zelfs activiteiten in Australië.
Het bedrijf, dat gespecialiseerd is in LED-verlichting voor landbouwvoertuigen, vrachtwagens en industriële machines, is gevestigd in de voormalige stal van de familie Haarhuis. Het motto “voor boeren, door boeren” klinkt hier niet alleen vertrouwd, het vormt ook de kern van de bedrijfsfilosofie. Door de snelle groei bleek de oorspronkelijke locatie echter al snel te klein. Daarom werd begin dit jaar begonnen met een aanzienlijke uitbreiding: een compleet nieuw kantoor en een ruim magazijn.
Tijdens de open dag kregen bezoekers een exclusieve rondleiding door het vernieuwde pand. Op iedere afdeling stonden medewerkers klaar om enthousiast te vertellen over hun dagelijkse werkzaamheden. Met inmiddels meer dan 40 medewerkers geeft de Laudermarke Group een sterke impuls aan de lokale werkgelegenheid.
De open dag werd goed bezocht door inwoners uit de regio, klanten, leveranciers en andere geïnteresseerden. De organisatie noemt de dag een groot succes en kijkt vol vertrouwen vooruit naar de komende jaren.
Tekst en foto’s: André Dümmer