Politie zoekt getuigen explosie Veendam

VEENDAM – De politie is op zoek naar getuigen van een explosie bij een pand aan de Verlengde van Beresteijnstraat in Veendam.
De politie kreeg rond 01:53 een melding van een explosie in de Verlengde van Beresteijnstraat. Mogelijk is er ook gebruik is gemaakt van een brandbare stof. De explosie vond plaats bij een pand, dat hierdoor beschadigd is geraakt. Ook van een naastgelegen woning sneuvelden enkele ramen. Niemand raakte gewond.
Onderzoek
De politie is meteen gestart met een onderzoek. Er zijn sporen veiliggesteld en agenten hebben al gesproken met meerdere getuigen. vandaag wordt ook nog een buurtonderzoek worden gedaan. Daarbij wordt er ook gekeken of er camerabeelden zijn, die kunnen worden veiliggesteld.
Informatie en/of tips
De politie is dus op zoek naar informatie en tips. Heb je vannacht iets gezien of gehoord van de explosie? Was je in de buurt en heb je verdachte personen en/of voertuigen gezien? Heb je camerabeelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera of dashcam? Of heb je andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Bel de politie dan via de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Je kunt je informatie natuurlijk ook anoniem delen via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Je kunt ook tippen en beelden uploaden via onderstaand tipformulier.
Foto’s: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie en Peter Panneman