Start BBB Westerwolde: nieuwe partij doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen 2026

WESTERWOLDE – Met trots kondigt BBB Westerwolde aan dat zij in maart 2026 voor het eerst deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen van Westerwolde. Onder leiding van lijsttrekker Herma Hemmen wil de partij een krachtig geluid laten horen voor een gemeente waar het goed wonen, werken, ondernemen én boeren is.
“Wij staan voor eerlijke politiek, de menselijke maat in de zorg en een toekomst voor ons platteland. Boeren, buren en jonge ondernemers moeten de ruimte krijgen om samen Westerwolde leefbaar te houden,” aldus Herma Hemmen.
Kernpunten van BBB Westerwolde
Behoud van voorzieningen en ontmoetingsplekken: dorpen blijven levendig en verbonden.
Betaalbare woningen voor jong en oud: kansen voor starters en doorstroming voor gezinnen en ouderen.
Ruimte voor ondernemers: ondersteuning bij starten en groeien in de lokale economie.
Slimmere en eenvoudigere regels: vertrouwen in inwoners en ondernemers in plaats van regeldruk.
Nieuwe bestuurscultuur
BBB Westerwolde wil bijdragen aan een nieuwe bestuurscultuur in de gemeente: transparant, eerlijk en dichtbij inwoners. De partij kiest voor open besluitvorming, duidelijke communicatie en samenwerking met inwoners, verenigingen en ondernemers.
Samen bouwen
Met de oprichting van BBB Westerwolde krijgt de landelijke beweging van BoerBurgerBeweging een lokale vertaling in Westerwolde. De partij wil samen met inwoners werken aan een sterke en toekomstbestendige gemeente.
Voor meer informatie:
Westerwolde@boerburgerbeweging.nl
Bron: Lijsttrekker BBB Westerwolde
Herma Hemmen