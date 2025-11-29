Start BBB Westerwolde: nieuwe partij doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen 2026

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 29 november 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZACHTE ZATERDAG | MORGEN WEER WAT ZON

De meeste tijd is het vandaag bewolkt en grijs, maar tot in de avond is het droog en gaandeweg kunnen er een paar kleine opklaringen voorbijkomen. Het is ook zacht met een temperatuur van 9 á 10 graden. De wind is meest matig uit het zuiden, windkracht 3 tot 4.

Later vanavond en vannacht valt er af en toe regen maar later in de nacht wordt het weer droger. Morgen zijn er opklaringen en dan is er een matige tot vrij krachtige westenwind. In de loop van de middag en avond komen er ook enkele buien voorbij. Maximumtemperatuur morgen rond 8 graden, minimumtemperatuur vannacht rond 3 graden.

Maandag gaat de temperatuur nog iets omlaag met een maximum van 5 of 6 graden. Het is dan wisselend bewolkt met eerst wat zon en in de avond kans op wat regen. Matige tot vrij krachtige zuidenwind op maandag. Dinsdag en woensdag vallen er ook enkele buien, daarna is het overwegend droog.