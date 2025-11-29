Veendammer Sport- & Cultuurgala 2025: onvergetelijke avond vol sport en cultuur

Foto: Peter Panneman
- Catharina Glazenburg - Gemeente Veendam, Sport

VEENDAM – Gisteravond vond in vanBeresteyn de derde editie van het Veendammer Sport- en Cultuurgala plaats.

Dit jaar werden in acht categorieën prijzen uitgereikt aan personen, teams en organisaties die zich op bijzondere wijze inzetten voor de sport- en cultuursector in Veendam. Dit met een prachtige show, mooie momenten en optredens van R.U.W., MDT Showballet, Suze Schoenmaker-Wilkens en Oxygym.

Iedereen kon middels een app zijn stem uitbrengen, maar uiteindelijk kozen juryleden per categorie een winnaar die met een cheque t.w.v. €250,- naar huis ging.

Hier zijn de winnaars van dit jaar:

Lokaal sporter van het jaar: Wim Meems

Kunstprijs: Theo Zwinderman

Uniek sporter van het jaar: Jolein Boom

Oeuvreprijs: Bert Visscher

Cultuurprijs: MDT Showballet

Team van het jaar: Veendam 1894 VR1

Hart voor cultuurprijs: Stichting SintCentrale

Breedtesportprijs: Siep Nienhuis

Tijdens deze avond werden ook de 5 zwemmers en hun 2 coaches van De Brug gehuldigd. Ze behaalden afgelopen week maar liefst 5 gouden, 3 zilveren, en 1 bronzen medaille op de Special Olympics Caribbean Games in Curaçao.

Parkstad Veendam zond de feestelijkheden live uit, zodat iedereen het thuis kon volgen.

Bron en foto’s: Peter Panneman

