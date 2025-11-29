Wedstrijd JO10 Winschoten – Bad Nieuweschans vroegtijdig gestaakt

WINSCHOTEN – Tumult vanmorgen op het sportpark van WVV 1896 in Winschoten toen de wedstrijd van de kinderen van JO10-2 tegen Bad Nieuweschans werd gestaakt.
Scheidsrechter en voorzitter van WVV: Wouter van Riet had geen controle meer en besloot vlak na het ingaan van de tweede helft de wedstrijd te staken.
Er werden verschillende verwensingen geuit in deze onrustige wedstrijd, waarna de trainer van Bad Nieuweschans door de scheidsrechter werd gesommeerd het park te verlaten. Hier werd geen gehoor aan gegeven, waardoor verschillende ouders zich ermee gingen bemoeien. Resultaat, de wedstrijd werd uiteindelijk gestaakt met huilende kinderen tot gevolg.
De wedstrijd eindigde in 3-3.
Frans Kroon