Westerwolde ontmoet op De Barlage in ‘Zespuntenwedstrijd’ het Drentse Buinen

VLAGTWEDDE – Voor komende zondagmiddag staat in Vlagtwedde de wedstrijd Westerwolde – Buinen op het programma.

Het is de tweede keer dit seizoen dat beide ploegen elkaar op het kunstgras van De Barlage treffen, zij het dat de eerste ontmoeting begin september een bekerwedstrijd betrof. Westerwolde wist dit duel destijds af te sluiten met een 4 – 2 overwinning.

De wedstrijd van zondag aanstaande is het treffen tussen de nummers een en drie op de huidige ranglijst en is derhalve voor zowel Westerwolde als Buinen van essentieel belang hoe over drie weken de winterstop in te gaan. Het credo “zespuntenwedstrijd” is voor deze wedstrijd ongetwijfeld van toepassing. Mocht Westerwolde winnen, dan vergroten de Vlagtwedders de voorsprong op Buinen tot zes punten. Mocht de uitslag andersom uitvallen, dan komen de Hondsrugbewoners gelijk in aantal punten met Westerwolde met één wedstrijd minder gespeeld dan hun tegenstander van deze middag. Kortom, de thuisploeg van zondagmiddag zal er alles aangelegen zijn de drie punten in eigen huis te houden. Maar hopelijk wel met de gedachte dat successen uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst.

Buinen

Buinen staat momenteel dus nadrukkelijk in de top van de ranglijst. De Drenten hebben uit acht gespeelde wedstrijden vijftien punten weten te behalen. Hoewel het doelsaldo van zowel Westerwolde als Buinen + 7 is, heeft de ploeg van trainer Ronald Bulthuis vier doelpunten meer gescoord dan Westerwolde, maar er ook vier meer tegen gekregen (23 – 16). Aan het scorend vermogen van de nummer drie op de ranglijst zal het dan ook niet liggen; tegelijkertijd kan de conclusie zijn dat de defensie onder leiding van doelman Schutte ook kwetsbaar is door gemiddeld in elk gespeeld duel tot dusver twee doelpunten tegen te krijgen.

Westerwolde

Na de overwinning van vorige week zondag onder gedurende de laatste twintig minuten winterse omstandigheden in en tegen Engelbert, zondagmiddag dus Buinen op visite op De Barlage. Als koploper van de vierde klasse B in dit stadium van de competitie al een belangrijke wedstrijd voor de Vlagtwedders, maar zeer zeker ook voor tegenstander Buinen. Eigenlijk dus al een topper op deze laatste zondag van november. Westerwolde heeft uit de negen gespeelde wedstrijden achttien punten weten te verzamelen met daarbij een doelsaldo van 19 – 12. Op zich al een verdienstelijke prestatie. Maar een zo optimaal mogelijk resultaat tegen de Drentse ploeg betekent dat de technische staf van de roodwitten, bestaande uit trainer Mark Kruize, Leo Teuben, Marco Wichers en Johan Kruize, hun ploeg voor minstens nog een week fier aan de leiding in het klassement blijft zien staan.

Algemeen

Scheidsrechter bij Westerwolde – Buinen is dhr. J. van Uijen uit Emmen. Pupil van de week is Fleur Bovenhorst, spelend in Westerwolde JO11-1. De entree voor niet-leden van de vereniging bij deze wedstrijd bedraagt € 3,00. Een programmablad met daarin een verloting opgenomen kost € 1,00 per stuk.

Wedstrijdsponsor

Na het seizoen 2024 / 2025 te hebben overgeslagen, zijn Silvia Sijtsma en Alex Otto met hun bedrijf Primera dit seizoen opnieuw wedstrijdsponsor bij een thuiswedstrijd van Westerwolde. Het zijn doorgewinterde aanhangers en sponsoren van de v.v. Westerwolde. Het wedstrijdsponsor zijn bij de wedstrijd tussen Westerwolde en Buinen is voor hen een mooie gelegenheid hun winkel weer eens in de spotlights te zetten.

Bron en foto’s: V.V. Westerwolde