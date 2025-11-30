Bruintje Beer Tocht binnen een paar uur volgeboekt

MUSSELKANAAL – De Bruintje Beer Tocht was vandaag binnen een paar uur volgeboekt
Op zondag 22 maart 2026 zal voor de 9ᵉ keer de “Bruintje Beer Tocht” verreden worden. De inschrijving voor deze tocht startte vannacht om twaalf uur. Binnen een paar uur hadden zich 650 deelnemers aangemeld. Daarmee is de Bruintje Beer Tocht volgeboekt.
De 8ᵉ editie van de Bruintje Beer Tocht van afgelopen maart leverde niet alleen sportieve prestaties op, maar ook een prachtig resultaat: 60 vakanties voor kinderen uit de regio die anders niet op vakantie zouden kunnen. Ook volgend jaar gaat er een bijdrage naar het goede doel: Kinderen helpen die aan de andere kant van het geluk zijn geboren. Zij kunnen in het kinderhotel in de Burcht te Wedde van een fijne vakantie genieten.
Voor wie geen ticket heeft kunnen bemachtigen: vanaf morgen staat er op de website een wachtlijst. Zo blijft iedereen kans maken om alsnog mee te fietsen.
Bron: Bruintje Beer Tocht